Москвичам рассказали, какая погода будет в столице в День города

Впереди жителей столицы ждут праздничные выходные – Москва отмечает День города. Из-за пандемии проводить крупные мероприятия власти не планируют.

Но гуляния все равно будут во всех парках и на фестивальных площадках. Особую программу подготовили на ВДНХ – гостей ждут экскурсии, мастер-классы и фудкорты.

А еще для москвичей подготовили много подарков. Например, 11 сентября проезд по МЦК станет бесплатным. Свободно прокатиться можно будет на новом двухэтажном поезде. Также на два дня снизятся тарифы на аренду велосипедов, а первый час станет бесплатным. Даже погода подготовила сюрприз – на выходных в столице будет тепло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.