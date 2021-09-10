В Москве выявили 1 566 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 566 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 443 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 585 человек, выписали при этом 513 пациентов.

За минувшие сутки в России подтвердили 18 341 новый случай коронавируса. В 1 274 (7,0%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 102 625 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Бурятии – 0,13%, Московской области – 0,14%.

Более 224 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. Сейчас болеют около 19 миллионов человек. 103 тысячи пациентов находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.