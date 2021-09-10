Москвичей избавили от необходимости собирать почти 5 млн справок в год

Москвичей избавили от необходимости собирать лишние справки для детей. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова во время пленарного заседания на IV Форуме социальных инноваций регионов.

По ее словам, суммарно город избавил москвичей от почти 5 миллионов лишних походов в поликлиники, сады и школы.

Например, раньше перед началом учебного года нужно было предоставлять справку об отсутствии у дошкольников контактов с инфекционными больными. Теперь же в поликлинику ходить не надо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.