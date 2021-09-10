Москва 24 выпустила лимитированную серию карт "Тройка"

Телеканалу Москва 24 исполнилось 10 лет. По такому случаю телеканал выпустил лимитированную "Тройку".

Купить ее в кассах нельзя, но можно получить в подарок 11 сентября в Зеленом театре на ВДНХ. Там в 19:00 состоится концерт Москвы 24. На сцену выйдут Митя Фомин, участница "Евровидения" Manizha, группа "Ундервуд" и многие другие.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте ВДНХ. На концерте будет действовать зона, свободная от COVID-19. При входе необходимо предъявить QR-код и паспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.