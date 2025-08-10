Форма поиска по сайту

10 августа, 09:30

Общество

Руководителей будут штрафовать за необоснованное лишение премий

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила, защищающие работников от необоснованного лишения премий. Если руководитель без оснований лишит сотрудника выплаты, его смогут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей – так же, как за невыплату зарплаты.

Жалобу можно подать работодателю, в трудовую инспекцию или в суд. Условия лишения премии должны быть закреплены во внутреннем нормативном акте организации. При этом размер удержания не сможет превышать 20% от зарплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

