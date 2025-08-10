В Москве 10 августа ожидается до 24 градусов

Температура воздуха днем в столице 10 августа составит около 23–24 градусов, а к вечеру и ночи опустится до 14–15. Синоптики советуют брать теплые вещи, если есть планы на прогулку в позднее время.

Магнитная буря завершилась, резких перепадов атмосферного давления не ожидается. 11 августа в столицу вернутся дожди, которые будут идти всю неделю. При этом температура останется в пределах 19–23 градусов.

