Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 09:15

Общество

В Москве 10 августа ожидается до 24 градусов

В Москве 10 августа ожидается до 24 градусов

Кратковременные дожди сохранятся в Москве до конца дня

МЧС предупредило о непогоде в Москве

Военнослужащие Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

МЧС предупредило о дождях с грозами в Москве 9 августа

"20 минут": сновидения

"Шоу Проверка": чебуреки

Нейросеть Алиса сгенерировала образ для прогулки под дождем

Подростки начали предлагать протирку фар авто на проезжей части

Московское лето приобретет параметры субтропического климата

Температура воздуха днем в столице 10 августа составит около 23–24 градусов, а к вечеру и ночи опустится до 14–15. Синоптики советуют брать теплые вещи, если есть планы на прогулку в позднее время.

Магнитная буря завершилась, резких перепадов атмосферного давления не ожидается. 11 августа в столицу вернутся дожди, которые будут идти всю неделю. При этом температура останется в пределах 19–23 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика