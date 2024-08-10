Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 22:30

Общество

Новости часа: в штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших курчан

Новости часа: в штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших курчан

В штабах "Москва помогает" начался сбор помощи пострадавшим в Курской области

Новости часа: в штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших курчан

Скандинавский циклон ожидается в Москве 11 августа

Сбор помощи пострадавшим в Курской области начался в штабах "Москва помогает"

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Деньги 24" разыгрывают призы

Подмосковье приняло на отдых больше 300 детей из Курской области

Новости часа: в штабах "Москва помогает" начали сбор вещей для Курской области

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

В штабах "Москва помогает" начался сбор вещей для пострадавших в Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 14 штабах "Москва помогает" начали собирать помощь для жителей Курской области, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Движение транспорта будет ограничено на Кутузовском шоссе с 12 августа до 29 декабря 2024 года, сообщил Дептранс.

Специалисты Мосгорнаследия начали реставрацию швейцарского домика в усадьбе Кусково, передает mos.ru.

Читайте также
обществопроисшествиятранспортвидеоЕкатерина Фоменко
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика