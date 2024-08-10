10 августа, 22:30Общество
Новости часа: в штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших курчан
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 14 штабах "Москва помогает" начали собирать помощь для жителей Курской области, сообщили на портале мэра и правительства столицы.
Движение транспорта будет ограничено на Кутузовском шоссе с 12 августа до 29 декабря 2024 года, сообщил Дептранс.
Специалисты Мосгорнаследия начали реставрацию швейцарского домика в усадьбе Кусково, передает mos.ru.