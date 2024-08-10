В штабах "Москва помогает" начался сбор помощи пострадавшим в Курской области

Сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области стартовал в 14 штабах "Москва помогает". Помощь от неравнодушных граждан принимают с 10:00 до 19:00 каждый день. Штаб в храме Святителя Николая в Покровском работает до 18:00.

Также желающие могут по будням обращаться в пункт по адресу: Страстной бульвар, 15/29, строение 1. Он открыт с 10:00 до 17:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.