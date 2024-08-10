Новости часа: в штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших курчан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 14 штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших жителей Курской области, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В московском транспорте начали размещать обучающие стикеры с детскими персонажами, рассказал Дептранс.

Более 60 домов расселили по программе реновации на юге столицы, передает mos.ru.