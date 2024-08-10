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10 августа, 19:30

Общество

Новости часа: в штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших курчан

Новости часа: в штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших курчан

Скандинавский циклон ожидается в Москве 11 августа

Сбор помощи пострадавшим в Курской области начался в штабах "Москва помогает"

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Деньги 24" разыгрывают призы

Подмосковье приняло на отдых больше 300 детей из Курской области

Новости часа: в штабах "Москва помогает" начали сбор вещей для Курской области

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

В штабах "Москва помогает" начался сбор вещей для пострадавших в Курской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 14 штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших жителей Курской области, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В московском транспорте начали размещать обучающие стикеры с детскими персонажами, рассказал Дептранс.

Более 60 домов расселили по программе реновации на юге столицы, передает mos.ru.

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