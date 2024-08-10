Новости часа: в штабах "Москва помогает" начали сбор вещей для Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В штабах "Москва помогает" начали сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Более 6,5 миллиона раз москвичи воспользовались QR-кодами на остановках, чтобы узнать время прибытия транспорта.

Победителя международного конкурса видеоискусства WowMoscow 2024 определят в Москве, сообщила пресс-служба комитета по туризму.