В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

В России может появиться еще одна льгота для многодетных. Родителей с тремя и более детьми хотят перевести на четырехдневную рабочую неделю.

С такой идеей выступили в Госдуме. Ее авторы считают, что многодетным сотрудникам нужно больше свободного от работы времени.

Нововведение коснется только тех семей, где все дети несовершеннолетние, а младшему не больше 14 лет. Причем многодетным на четырехдневке обещают сохранить зарплату как на пятидневке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.