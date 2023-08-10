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Общество

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

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В России может появиться еще одна льгота для многодетных. Родителей с тремя и более детьми хотят перевести на четырехдневную рабочую неделю.

С такой идеей выступили в Госдуме. Ее авторы считают, что многодетным сотрудникам нужно больше свободного от работы времени.

Нововведение коснется только тех семей, где все дети несовершеннолетние, а младшему не больше 14 лет. Причем многодетным на четырехдневке обещают сохранить зарплату как на пятидневке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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