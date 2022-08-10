В сточных водах в Лондоне обнаружили полиомиелит. В результате от вируса начали прививать детей от года до девяти лет. Служба здравоохранения связывается с родителями, когда наступает очередь их ребенка.

Российский минздрав назвали вспышку полиомиелита в нашей стране маловероятной. Это подтверждают и эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

