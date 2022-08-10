Новости последнего часа: во Франции подтвердили 2 600 случаев заражения оспой обезьян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Во Франции подтверждено уже 2 600 случаев заражения людей оспой обезьян. Об этом сообщают французские СМИ.

В ДНР заявили, что один человек погиб, еще два пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка.

МИД Чехии считает полную приостановку выдачи виз россиянам эффективной санкцией, сказал глава дипведомства Чехии Ян Липавский.

