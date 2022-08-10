В Лондоне начали вакцинировать детей от полиомиелита

В Лондоне детей от года до девяти лет начали вакцинировать от полиомиелита. Такое решение приняли после обнаружения вируса в сточных водах. Служба здравоохранения связывается с родителями, когда наступает очередь их ребенка.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, есть ли рост заболевших полиомиелитом в России. Он также поведал, нужно ли вакцинировать новые группы людей от вируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

