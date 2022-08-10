Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду к выходным

На Москву надвигается жара из Европы. Синоптики утверждают, когда этот антициклон доберется до России, часть тепла он растеряет по дороге. Поэтому к выходным в столице ожидается комфортная пляжная погода – до 30 градусов и небольшой ветер.

Летняя погода задержится в Москве и на следующей неделе. В столичном регионе сохранится сухая солнечная погода с температурой воздуха приблизительно на 5 градусов выше нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.