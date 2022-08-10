Новости последнего часа: потепление в Москве начнется 11 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Потепление в Москве начнется 11 августа. Синоптики обещают до 27 градусов.

Никакой новой информации от визовых центров стран ЕС туроператорам РФ не поступало. Об этом заявили в АТОР.

Строительство подземного перехода у МСД в районе улицы Бехтерева почти завершено. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.