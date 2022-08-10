Новости последнего часа: в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Повышенный уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за угрозы пожаров. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Расписание поездов на Ленинградском направлении Октябрьской ж/д изменится с 13 августа. Об этом заявил перевозчик.

В Геленджике загорелся лес на площади 4,5 гектара. Об этом рассказали в МЧС.