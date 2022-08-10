ФАС проверит цены на школьные принадлежности

Цены на школьные принадлежности к новому учебному году выросли до 49%. Об этом говорят аналитики. Родители тратят от 16 до 50 тысяч рублей. А на самом деле верхнего предела просто нет.

Ситуацией заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Ее попросили проверить, откуда такие цифры.

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