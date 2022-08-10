В России обсудят льготы на ввоз машин из-за границы. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме.

Если его одобрят, то уже с 1 января начнет действовать новый порядок. Отдельным категориям граждан будут возвращать таможенные пошлины из средств федерального бюджета. На это могут рассчитывать многодетные родители и ветераны боевых действий. Однако льготная растаможка будет доступна только один раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.