Оспа обезьян зафиксирована в Молдавии

Оспа обезьян перешла границы Молдавии. Первый пациент приехал из США. Врачи заговорили об опасности и для россиян.

Как протекает опасное заболевание? Есть ли уже действенная вакцина? И какова эффективность первого отечественного противооспенного препарата? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.