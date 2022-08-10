В Депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин от коронавируса. По словам специалистов, сроки годности препаратов были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера.

В июле в больницы и поликлиники Москвы стал поступать Спутник V с увеличенным сроком действия до ноября. Информацию о таких препаратах можно уточнить в министерстве здравоохранения РФ и в центре имени Гамалеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.