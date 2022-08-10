Автопарки и сервисы онлайн-заказов такси обяжут составлять личные рейтинги водителей – СМИ

Автопарки и сервисы онлайн-заказов такси обяжут составлять личные рейтинги водителей. Это делают некоторые службы по собственному желанию.

Новую норму, которая касается абсолютно всех сервисов такси, предлагают прописать в законе. Об инициативе депутатов сообщили некоторые СМИ. В Госдуме посчитали, что пассажир имеет право заранее знать, кто его повезет и насколько этот человек профессионален. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.