В Москве выявили минимальное число случаев COVID-19 за сутки с апреля

В Москве, по данным Оперштаба, выявлено минимум заболевших коронавирусом с начала апреля – 1 639 новых случаев за сутки.

Во Владикавказе число погибших после ЧП на кислородной станции увеличилось с 9 до 11 человек, сообщили власти.

70 миллиардов рублей принесет российскому бюджету "налог на богатых" в 2021 году, сообщили в ФНС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.