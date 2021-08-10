В Москве выявлено 1 639 новых случаев COVID-19

11:30
В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 639 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 3 072 человека, сообщает Оперативный штаб.
В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 309 человек, выписали при этом 1 922 пациента.
За последние сутки в России подтвердили 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В том числе выявлено активно 1 537 (7,2%) эпизодов без клинических проявлений.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 491 288 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост заболеваемости отмечен в Москве, Чукотском автономном округе и Татарстане.
В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило уже 204 миллиона. Штамм "Дельта" очень быстро распространяется. Сейчас болеют 16,5 миллиона человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся почти 100 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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