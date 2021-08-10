Москвичам рассказали, как выбрать растительное молоко

Специалисты предупреждают, растительные компоненты в молоке способны вызывать аллергию, поэтому употреблять такие напитки нужно с осторожностью – не больше двух стаканов в день.

Как выбрать растительное молоко? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.