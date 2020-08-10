Форма поиска по сайту

10 августа 2020, 07:45

Общество

Минздрав предложил изменить комплектацию автоаптечки

Автомобильные аптечки пополнятся масками и дополнительной парой перчаток. Изменения в состав предлагают внести в Минздраве.

А вот бинты малых размеров предлагают убрать. При оказании помощи пострадавшим в аварии они бесполезны. Их предлагают заменить упаковкой стерильных салфеток и нестерильными бинтами больших размеров.

Также в автоаптечке вместо лейкопластыря шириной в сантиметр будет двухсантиметровый. Эксперты говорят, что он позволяет более эффективно закреплять повязки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

