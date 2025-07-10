На ВДНХ зафиксировали температуру воздуха 33,8 градуса

Экстремальная жара установилась в Москве. На метеостанции ВДНХ зафиксирована температура воздуха 33,8 градуса. Официальные данные подтверждают, что рекорд температуры для столицы побит впервые с начала наблюдений в 1879 году.

В Бангкоке и Сочи сейчас прохладнее, чем в Москве. Специалисты объясняют причину аномальной жары особой циркуляцией атмосферы. В столицу поступает теплый воздух из Центральной Азии, Ирана, Турции и других средиземноморских стран.

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