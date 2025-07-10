Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 22:15

Общество

На ВДНХ зафиксировали температуру воздуха 33,8 градуса

На ВДНХ зафиксировали температуру воздуха 33,8 градуса

Цифра дня: 33,7 градуса

"Миллион вопросов": садовод рассказала, какие растения можно посадить в июле

"Атмосфера": малооблачная погода ожидается в Москве 11 июля

В Москве побит температурный рекорд 1996 года

"Вопрос спорный": в России предложили ввести строгий контроль за расходованием алиментов

Температура воздуха в Москве установилась выше, чем в Бангкоке

Москвичам и туристам рассказали, где в столице раздают воду в условиях аномальной жары

Собянин: открывается пятый сезон конкурса на соискание премий имени Чуковского

"Атмосфера": 33 градуса ожидается в Москве вечером 10 июля

Экстремальная жара установилась в Москве. На метеостанции ВДНХ зафиксирована температура воздуха 33,8 градуса. Официальные данные подтверждают, что рекорд температуры для столицы побит впервые с начала наблюдений в 1879 году.

В Бангкоке и Сочи сейчас прохладнее, чем в Москве. Специалисты объясняют причину аномальной жары особой циркуляцией атмосферы. В столицу поступает теплый воздух из Центральной Азии, Ирана, Турции и других средиземноморских стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлексей ПименовЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика