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10 июля, 11:45

Общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

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Прошедшая ночь в Москве оказалась самой теплой с января, температура воздуха не опускалась ниже 23,4 градуса. Такие показатели синоптики называют тропическими. Дневная температура в столице достигнет 34–35 градусов 10 июля.

При этом влажность воздуха сохранится на низком уровне, около 25%, а ветер будет слабым – до 6 метров в секунду. Осадков не ожидается, поэтому жара будет ощущаться особенно сильно.

Подробнее о погодной ситуации – в эфире телеканала Москва 24.

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