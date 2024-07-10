Замначальника МЖД Потапов будет добиваться увековечения имен соловецких юнг

Жители Северного Измайлова хотят увековечить имена моряков, которые закончили Соловецкую школу юнг и участвовали в Великой Отечественной войне. Этот вопрос обсуждался 10 июля на встрече с представителями ветеранских организаций и общественниками.

Соловецкую школу Северного флота окончили более четырех тысяч специалистов, некоторые из них стали героями Советского союза, адмиралами, учеными и писателями. В Москве уже есть посвященный им памятник. Теперь возле него хотят установить доски с их именами.

По словам заместителя начальника Московской железной дороги Петра Потапова, инициативная группа набрала свыше двух тысяч подписей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.