Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 20:00

Общество

Замначальника МЖД Потапов будет добиваться увековечения имен соловецких юнг

Замначальника МЖД Потапов будет добиваться увековечения имен соловецких юнг

"Мой район. Новости": москвичи передали 1,5 тыс тонн гумпомощи для новых территорий РФ

Новости часа: в бывшей промзоне "Карачарово" построят жилые кварталы

Новости мира: задержан мужчина, пытавшийся ввезти в Китай больше сотни живых змей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Число желающих поступить в столичные колледжи выросло в 2,5 раза

Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгли

Гостям сада имени Баумана рассказали, как приютить собаку или кошку

Синоптики спрогнозировали до 29 градусов 11 июля

Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Жители Северного Измайлова хотят увековечить имена моряков, которые закончили Соловецкую школу юнг и участвовали в Великой Отечественной войне. Этот вопрос обсуждался 10 июля на встрече с представителями ветеранских организаций и общественниками.

Соловецкую школу Северного флота окончили более четырех тысяч специалистов, некоторые из них стали героями Советского союза, адмиралами, учеными и писателями. В Москве уже есть посвященный им памятник. Теперь возле него хотят установить доски с их именами.

По словам заместителя начальника Московской железной дороги Петра Потапова, инициативная группа набрала свыше двух тысяч подписей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика