Новости мира: работники компании Samsung объявили бессрочную забастовку в Южной Корее

Профсоюз работников Samsung объявил бессрочную забастовку. Она началась 8 июля и должна была завершиться 10 июля. Однако, по словам вице-президента профсоюза, им так и не удалось поговорить с руководством. В компании заявили, что отказ работников от выполнения своих обязанностей не привел к сбоям в производстве. По данным профсоюза, к забастовке присоединились 6,5 тысячи человек. Они требуют увеличить зарплату, ввести бонусы и дополнительные выходные.

Тем временем испанская сборная обыграла Францию на Евро-2024 со счетом 2:1. Победа обеспечила испанцам пятый выход в финал чемпионатов Европы за всю историю турнира. В другом полуфинале 10 июля сыграют Англия и Нидерланды. Финальная встреча состоится в Берлине 14 июля.

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