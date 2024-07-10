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10 июля, 07:45

Общество

Москва 24 разыграет фирменный мерч и наушники

Москва 24 разыграет фирменный мерч и наушники

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Москва 24 запускает конкурс, победители которого получат фирменный мерч и наушники. Чтобы получить шанс выиграть приз, необходимо перейти по QR-коду на экране, подписаться на телеграм-каналы "Москва 24" и "Сити", нажать под конкурсным постом кнопку "Участвую" и рассказать о розыгрыше друзьям.

Победителя выберут случайным образом с помощью бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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