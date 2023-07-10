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10 июля, 18:00

Общество

"Актуальный репортаж": почти 30 московских призывников отправили в научроты Минобороны РФ

"Актуальный репортаж": почти 30 московских призывников отправили в научроты Минобороны РФ

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Почти 30 московских призывников отправили в научные роты Минобороны РФ. Новые служащие будут работать в НИИ и исследовать военные технологии, а также улучшать работу беспилотников и развивать средства радиолокационной борьбы.

Что такое научная рота, какие бонусы есть у их новобранцев и какое высокотехнологичное оружие есть у российской армии на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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