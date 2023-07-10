Будущие контрактники рассказали, как приняли решение пойти на службу по контракту

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Пункт работает по принципу "одного окна". Там можно подать заявление и пройти все необходимые процедуры. Добровольцы рассказали, как приняли решение пойти на службу по контракту.

"Я еду не первый раз, ездил в 2014 году, контракт был и в том году, и сейчас", – поделился один из будущих контрактников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.