Москвичам рассказали, где можно узнать информацию об условиях набора на контрактную службу

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Пункт работает по принципу "одного окна". Там можно подать заявление и пройти все необходимые процедуры. Военнослужащим, подписавшим контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и на портале mos.ru или обратиться через чат-бот в Telegram. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.