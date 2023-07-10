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Общество

Москвичам рассказали, где можно узнать информацию об условиях набора на контрактную службу

Москвичам рассказали, где можно узнать информацию об условиях набора на контрактную службу

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В Москве продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Пункт работает по принципу "одного окна". Там можно подать заявление и пройти все необходимые процедуры. Военнослужащим, подписавшим контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и на портале mos.ru или обратиться через чат-бот в Telegram. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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