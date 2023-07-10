В РФ могут начать продавать алкоголь и табак по биометрии – СМИ

В России могут начать продавать алкоголь и табак по биометрии. По данным СМИ, крупные ретейлеры собираются добавить новую функцию в кассы самообслуживания, чтобы они могли подтвердить возраст покупателей. Это позволит разгрузить сотрудников.

По закону такая возможность у ретейлеров есть. Но потребители, по данным соцопросов, к идее сдавать биометрию для покупок относятся скептически. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.