МЧС предупредило, что гроза и шквалистый ветер вернутся в столицу до конца суток

МЧС предупреждает москвичей, что гроза, град и шквалистый ветер еще вернутся в столицу до конца суток.

Горожанам рекомендуют быть внимательнее, не оставлять детей без присмотра и не прятаться от дождя под деревьями. Автомобилистам стоит снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями.

В центре Москвы ограничили скорость движения транспорта. В первую очередь это коснулось магистралей, расположенных неподалеку от пешеходных зон.

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