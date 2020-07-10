Непогода снова накрыла столицу. За окнами дождь, гроза и очень сильный ветер.

МЧС предупреждает москвичей, что на улице сейчас опасно. Что происходит в городе, и какой погоды ждать дальше? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.