В России ужесточат штрафы, которые касаются содержания животных.

Если питомец кого-то укусит, хозяину придется заплатить до 200 тысяч рублей. На ту же сумму накажут чиновников, которых уличат в бездействии в решении проблемы бродячих собак. Штраф за выброшенных на улицу домашних животных составит до 30 тысяч рублей.

Новые положения Кодекса об административных правонарушениях вступят в силу уже к концу года.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.