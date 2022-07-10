В Федерации рестораторов и отельеров РФ рассказали о работе иностранных отелей

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов оценил ситуацию с уходом ряда гостиничных брендов из РФ.



"Часть из них отключены от центральных каналов дистрибьюции, но как вы, наверняка, знаете, у нас сейчас поток из заграницы, особенно из стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, в общем-то, практически отсутствует. Поэтому ничего критичного, что не работают каналы продаж, централизованные каналы продаж глобальных брендов, я не вижу", – заявил эксперт.

Самим отелям пока придется не просто, настаивают маркетологи. Турпоток серьезно снизился, также как и бизнес-поездки. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.