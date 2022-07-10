В Москве ожидается потепление до 26 градусов

Москвичам пообещали жаркую погоду в воскресенье, 10 июля. Несмотря на сильные ночные грозы днем воздух прогреется до 26 градусов.

Многие горожане в такую погоду пользуются кондиционерами, но при этом не все знают, на какую температуру их нужно выставлять, чтобы не навредить здоровью. По словам главного внештатного специалиста по первичной помощи столичного Депздрава Андрея Тяжельникова, охладительным приборам нужно задавать температуру от 20 до 22 градусов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.