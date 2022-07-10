Западные иммунологи выявили новый симптом коронавируса – это ночная потливость. По словам специалистов, она является признаком коронавирусной мутации "Омикрона"

Именно ею сейчас обеспокоены медики в Европе. По данным ВОЗ, в европейских странах ежедневно выявляют почти полмиллиона заболевших. Что происходит с короновирусом? Грозит ли нам новая волна пандемии? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.