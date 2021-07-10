В нескольких районах Москвы прошел дождь

В нескольких районах столицы сегодня прошел дождь. В Преображенском осадки продлились совсем недолго. Повезло и жителям Некрасовки. В Кожухове дождь был посильнее, а в Жулебине даже показалась радуга.

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