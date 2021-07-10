В Москве отмечают День московского транспорта

Сегодня – день рождения московского транспорта. С праздником жителей города поздравляет столичная подземка. Пассажирам метро сегодня приготовили специальные значки. Их можно забрать на информационных стойках "Живое общение".

Сувениры посвящены как самому метрополитену, так и наземному транспорту города Москвы. Сами значки – это эпоха создания всех поездов, которые курсировали на московском метрополитене, также это вестибюли станций и наземный транспорт – электробус и трамвай.

День московского транспорта отмечают с 2017-го года – каждую вторую субботу июля. Это профессиональный праздник работников метро и наземного транспорта, а также таксистов, операторов каршеринга и велопроката. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.