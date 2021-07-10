В Москве заметили лимузин, стилизованный под карету

В Москве заметили машину, стилизованную под карету. Карету-лимузин заметили на Тверской.

Белоснежный автомобиль был украшен кольцами. Вероятно, такую машину можно арендовать на свадьбу.

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