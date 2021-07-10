В Москве продолжается розыгрыш автомобилей среди привившихся от коронавируса

В Москве продолжается розыгрыш автомобилей среди тех, кто сделал привику от коронавирусной инфекции. Стоимость машины составляет почти миллион рублей. Победителей определяют методом случайного выбора из всех, кто впервые сделал прививку от COVID-19 за предыдущую неделю.

Проверить, выиграли ли вы автомобиль, можно на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта. Победителей выбирают в прямом эфире по средам, в 19:10 на нашем канале.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

