ФАС и Роспотребнадзор проверят цены на ПЦР-тесты в частных лабораториях

В сезон отпусков отмечается особенно высокий спрос на ПЦР-тесты. При этом москвичи все чаще жалуются на дорогие тесты и долгие очереди. ФАС и Роспотребнадзор проверят лаборатории. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

