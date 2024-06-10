10 июня, 23:55Общество
Новости часа: более 80% месячной нормы осадков может выпасть в столице 11 и 12 июня
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 80% месячной нормы осадков может выпасть 11 и 12 июня в столице. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.
С 11 июня к поезду Москва – Мурманск добавят вагон-автомобилевоз. Об этом рассказала Федеральная пассажирская компания.
Москва предоставила 39 инвесторам землю по льготной ставке под строительство производства. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.