Новости часа: городские службы переведены в режим повышенной готовности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, рассказал заммэра Петр Бирюков.

С начала текущего года в столице в 2,6 раза выросли объемы производства продуктов. Это информация заместителя московского мэра Максима Ликсутова.

Ящерица вида бородатая агама появилась в "Аптекарском огороде", сообщили в пресс-службе ботанического сада.

