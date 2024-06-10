Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 22:30

Общество

Новости часа: городские службы переведены в режим повышенной готовности

Новости часа: городские службы переведены в режим повышенной готовности

Москвичей призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июня

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

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Скончался заместитель главного редактора Агентства "Москва" Александр Малютин

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В столице выпало 90% месячной нормы осадков к 10 июня

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, рассказал заммэра Петр Бирюков.

С начала текущего года в столице в 2,6 раза выросли объемы производства продуктов. Это информация заместителя московского мэра Максима Ликсутова.

Ящерица вида бородатая агама появилась в "Аптекарском огороде", сообщили в пресс-службе ботанического сада.

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