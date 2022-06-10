Более 360 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР и юга Украины – МО РФ

Более 360 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР и юга Украины, сообщает Минобороны.

Между тем украинские военные готовят новую провокацию в Одессе, чтобы обвинить в ней Россию.

Россия выходит из Всемирной туристской организации, следует из распоряжения правительства РФ.

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