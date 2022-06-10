Число голодающих в мире может вырасти на 11–19 млн человек из-за ситуации на Украине – ООН

Число голодающих в мире может вырасти на 11–19 миллионов человек из-за ситуации на Украине, заявили в ООН.

Новый курс по изучению истории России в школах не предусматривает дополнительной нагрузки, сообщает Минпросвещения.

Суд Мехико окончательно запретил проводить корриду на крупнейшей в мире арене для боев быков.

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